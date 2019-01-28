Чиновники нарушили право орловцев на похороны

Нарушения законодательства о погребении выявлены под Орлом.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, проверка исполнения требований законодательства о погребении и похоронном деле прошла в Шаблыкинском районе. В результате были выявлены нарушения.

По закону органы местного самоуправления обязаны создать специализированную службу по вопросам похоронного дела. Поскольку такая деятельность, как правило, убыточна, местные власти должны ее субсидировать.

Однако администрацией Шаблыкинского района такая служба не была создана, что «влечет нарушение установленных законом прав граждан». Примечательно, что даже после вмешательства прокуратуры чиновники отказались добровольно выполнить требования закона.

В адрес главы администрации Шаблыкинского района было внесено представление, однако «надлежащих мер к устранению нарушений закона принято не было».

Прокуратуре пришлось обращаться в суд, который признал бездействие чиновников незаконным и обязал их создать специализированную службу по вопросам похоронного дела.

Только после этого необходимая служба появилась в структуре МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкинского района».

ИА «Орелград»