Дороги засыпаны: селяне жалуются на бездействие властей

ШГИБДД уже вынесло коммунальщикам предписание

Жители Троснянского района пожаловались на заваленную снегом дорогу до деревни Новые Турьи – по их словам, машины вообще не могут доехать до населенного пункта. Публикация появилась в ВК-сообществе «Тросна City».

Судя по снимкам, водителям и жителям деревни приходится откапывать даже «Нивы». Из-за обилия снега машины не могут разъехаться, если они вдруг встречаются друг другу на дороге. Жителям приходится ходить от трассы пешком. Даже трактор испытал проблемы, вытаскивая один из автомобилей из снежного плена.

В комментариях жители Тросны отмечают, что и в райцентре есть проблемы с расчисткой дорог. Звучат мысли «раньше чистили лучше» и «надо менять власть».

Один из подписчиков анонимно опубликовал пост, в котором утверждается, что дорогой до деревни Новые Турьи заинтересовалась ГИБДД. Сотрудники подтвердили, что проезд не расчищен, и выдали предписание дорожникам. Будет ли оно исполнено должным образом – неизвестно.

ИА «Орелград»