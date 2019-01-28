Орловцам предложили зарплату от 50 до 112 тысяч рублей

В Орловской области вырос спрос на рабочую силу.

Как отметили в управлении труда и занятости Орловской области, количество вакансий, заявленных работодателями региона, выросло до 5400. Для сравнения, год назад их было 4200.

Наиболее востребованными профессиями на рынке труда являются водители. В банке данных насчитывается 176 таких вакансий. Далее следуют медсестры (126), военнослужащие младшего командного состава (100), фельдшеры (95) и продавцы (94).

«Востребованы специалисты в торговой сфере, веб-дизайне и компьютерном программировании, — сообщили в управлении. — Специалистам-компьютерщикам работодатели готовы платить хорошую зарплату — до 70 тысяч рублей».

Зарплата высококвалифицированных специалистов по купле-продаже варьируется от 25 до 100 тысяч рублей. До 80 тысяч рублей могут заработать водители и врачи ультразвуковой диагностики, мастера строительных работ и машинисты экскаватора, до 50 тысяч — грузчики.

Однако самую высокую заработную плату в регионе — 112 тысяч рублей – предложили в Ливенском районе. Такой доход один из местных работодателей предлагает… электрогазосварщику.

ИА «Орелград»