Орловские депутаты попросили у Медведева денег из-за чумы

Облсовет одобрил текст обращения к правительству страны.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!», — с таких слов начинается текст обращения, которое облсовет народных депутатов решил адресовать правительству страны. Орловские парламентарии в первых же строках напоминают одному из руководителей страны о том, что «безопасность и качество продовольственных товаров, производимых на территории РФ, являются одним из важных условий развития агропромышленного комплекса, продвижения его продукции на общероссийский и мировой рынки».

Однако состояние эпизоотической ситуации по такому особо опасному заболеванию, как африканская чума свиней (АЧС), остается напряженной. Согласно данным официального сайта Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на территории РФ, по состоянию на 29 декабря 2018 года зарегистрировано 112 неблагополучных пунктов по АЧС.

По информации управления ветеринарии по Орловской области, на территории региона за период с 1 января 2014 года по настоящее время зарегистрировано 35 вспышек АЧС, в том числе 7 – в 2018 году. На проведение мероприятий, направленных на ликвидацию и локализацию эпизоотических очагов на территории Орловской области, из областного бюджета было выделено более 25,7 млн рублей.

«Кроме ощутимых финансовых затрат на вышеуказанные цели, значительный ущерб экономике региона причиняется за счет введения ограничений на реализацию живых свиней, кормов, фуражного зерна, готовой сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Орловской области», — отмечают депутаты.

Предусмотренное финансирование не решает всего спектра задач. Проблема может быть решена только на основе комплексного программного подхода по предотвращению заноса на территорию РФ вируса АЧС. Выход орловские парламентарии видят в модернизации материально-технической базы ветеринарных учреждений и улучшении их технической оснащенности для оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней.

В связи с этим облсовет попросил Дмитрия Медведева «рассмотреть возможность выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ на финансирование мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения АЧС, в том числе на приобретение региональными ветеринарными службами современного лабораторно-диагностического оборудования».

ИА «Орелград»