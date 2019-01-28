Орловских чиновников обязали следить за жизнью детей-сирот

В регионе ужесточили требования к надзору в социальной сфере.

Речь идет о законе «О гарантиях прав ребенка в Орловской области». Его новую редакцию во втором чтении утвердили депутаты Орловского облсовета. В частности, были изменены нормы о полномочиях сотрудников органов исполнительной власти, которые занимаются вопросами исполнения социальных гарантий детей-сирот.

Так, в областном законе появилась важная норма. Как известно, государство дает детям-сиротам право на жилье. Однако многие получают его по наследству. Случается, что родительское жилье оказывается непригодным для жизни – оно старое и ветхое.

Но чиновники могут закрыть на это глаза. На бумаге сирота жильем обеспечен, а реально жить ему негде. Отныне орловские чиновники будут нести персональную ответственность. Закон обязывает их следить за тем, чтобы наследственное жилье находилось в надлежащем состоянии, отвечающем санитарно-гигиеническим нормам.

Кроме того, чиновники обязаны следить за использованием и сохранностью жилья, собственниками которого являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

ИА «Орелград»