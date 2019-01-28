Под Орлом подчиненный пытался застрелить начальника

28.1.2019 | 10:20 Новости, Происшествия

Инцидент произошел в райцентре Ливны.

Подробности рассказало сетевое издание «Уездный город Ливны». По его данным местный житель выстрелил из боевого пистолета в бизнесмена. Пуля угодила в руку, что спасло потерпевшего.

Сообщается, что в начальника стрелял его 67-летний подчиненный. Вместе они проработали четверть века. Причины конфликта бизнесмен не сообщил.

«Хотя все случилось почти месяц назад, решение о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на убийство» было принято на днях, — сообщает «УЕ». — Нападавший арестован».

ИА «Орелград»

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