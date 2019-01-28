Пристройку к «Атоллу» готовят к демонтажу

Территорию огораживают и вскоре начнутся работы

Напомним, что пристройка к бывшем корпусу часового завода появилась около десяти лет назад. Строилась она поэтапно и значительно увеличила торговые площади компании эксплуатирующей здание ТЦ Атолл. Однако в 2013 году компания депутата горсовета Олега Карпикова ЗАО «Барк» обратилась в арбитраж с иском к ООО «Золотой регион», в котором просила признать строительство пристройки к ТЦ «Атолл» незаконным снести ее. К слову, «Золотой регион» структура аффинирована — Сергею Потемкину вице-спикеру областного совета. Судебные тяжбы длились более пяти лет. В прошлом году следственный комитет постановил деятельность пристройки и при помощи приставов выселил из помещения арендаторов.

На прошедшей неделе вокруг пристройки появились ограждающие леса, которые свидетельствуют начале работ по демонтажу.

ИА «Орелград»