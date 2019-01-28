Стали известны детали погрома в ливенской «Пятерочке»

Помимо того, что мужчина учинил беспорядок, он успел украсть несколько бутылок с алкоголем

В пресс-службе УМВД по Орловской области рассказали подробности погрома, который случился на прошлой неделе в магазине «Пятерочка» в Ливнах. Как оказалось, его виновником стал 30-летний местный житель. Ранее он неоднократно попадался на кражах, так что вычислить его по записям с камер в магазине не составило труда.

Продавцы рассказали полицейским, что мужчина и не думал платить. Ворвавшись в магазин, он начал ругаться с персоналом, раскидал товары, разбил входную дверь, взял несколько бутылок и убежал. Впрочем, силовики вскоре его разыскали.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам грабежа и умышленного повреждения чужого имущества», — добавили в пресс-службе УМВД России.

ИА «Орелград»