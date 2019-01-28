В Орла за один час случились три дорожные аварии

Аварийным стал период с 10 до 11 утра

Первое ДТП случилось на пересечении улиц Октябрьская и 60-лет Октября. Здесь столкнулись Шевроле, Шкода и Ниссан.

Второе происшествие зафиксирована пользователями социальных сетей на пересечении Октябрьской и Приборостроительной. Здесь столкнулись Хендай, ВАЗ 2112 и еще один автомобиль. ВАЗ в результате ДТП оказался на встречной полосе.

Несколько минут назад авария случилась на пересечении улицы Комсомольской и переулка Карачевского. Здесь Шкоду протаранила Нива Шевроле.

ИА «Орелград»