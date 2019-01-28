В Орле появится портал о том, как получить землю бесплатно

В регионе узаконили право граждан на информацию о земельных льготах.

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении одобрил поправки в Закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области». Согласно ему целый ряд категорий льготников, например, многодетные семьи и ветераны ВОВ, имеют право на бесплатные наделы.

Поправки в региональный закон призваны сделать процедуру прозрачной. Согласно им все данные будут размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Она является федеральной, однако именно местные чиновники будут наполнять региональные разделы.

Один из них будет посвящен реализации вышеуказанного закона. Так, задачей орловских чиновников станет формирование и ведение классификатора мер соцзащиты и перечня категорий их получателей.

Они будут обязаны обеспечить «предоставление пользователям информационной системы информации об основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер социальной поддержки».

Иными словами, в системе будет находиться информация о том, кто и как может получить бесплатную землю, а также данные о самих участках.

Информационная система призвана также установить контроль соблюдения гарантированного объема и качества предоставления мер соцподдержки.

ИА «Орелград»