В Орле прошли Громовские чтения

Посвященное Владимиру Громову мероприятие прошло в ОГУ.

Как сообщили в Орловском государственном университете, Громовские чтения были посвящены Владимиру Громову — писателю, критику и литературоведу. Он родился 11 января 1929 года в деревне Ивановка Свердловского района. Работал заместителем директора Государственного музея Ивана Тургенева по научной части, был аспирантом Института русской литературы АН СССР в Ленинграде, а также преподавал в Орловском государственном педагогическом институте.

Владимир Алексеевич автор многих монографий, 200 научных статей, книг «Писатели-орловцы», «Здравствуй, город Тургенева!», «Предания Бежина луга» и другое.

«В Институте филологии Громовские чтения проходят уже в третий раз, — рассказали в ОГУ. — Обычно они приурочены к важным датам, связанным с жизнью Владимира Громова. В этом году особая, юбилейная, дата – 11 января 2019 года Владимиру Громову исполнилось бы 90 лет».

Участниками стали преподаватели и аспиранты. Первая часть чтений была посвящена воспоминаниям о Владимире Алексеевиче, во второй были зачитаны доклады.

«Это очень локальное мероприятие – мы не собирались делать что-то масштабное, – пояснила заведующая кафедрой истории русской литературы XI-XIX веков Мария Антонова. — Хотя может сама фигура Владимира Алексеевича того заслуживает, но нашей задачей стало вспомнить нашего учителя и коллегу, его воззрения, мысли, стремления. Еще раз обсудить, каковы были его основные научные интересы и поговорить о том, в какой степени мы являемся его наследниками».

ИА «Орелград»