Юных орловцев напугают рассказами о вредных привычках

В регионе стартовал просветительский проект «Трезвой Орловщины».

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», проект «Здоровое будущее» будет реализован совместно с общественной организацией «Трезвая Орловщина».

Он включает в себя курс лекций, посвященный пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. Первая лекция уже прошла в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Орла.

«Секретарь первичного отделения №6 города Орла Антон Яремкив рассказал молодежи о пользе здорового образа жизни, о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков не только на здоровье человека, но и на его способности, возможности и социальный статус, о роли ЗОЖ в становлении и развитии успешной личности», — отметили в отделении «Единой России».

В течение года лекции пройдут в различных социальных и образовательных учреждениях Орловской области. Цель проекта – «обеспечить здоровую среду обитания, качественную и доступную медицинскую помощь, создать условия и систему мотивации для ведения гражданами здорового образа жизни, увеличения продолжительности жизни».

ИА «Орелград»