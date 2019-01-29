Орловщина отдала Москве 3,4 млрд рублей

В регионе подвели итоги налоговых сборов за 2018 год.

В прошедшем году на территории Орловской области в консолидированный бюджет РФ поступило около 24,2 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей. Об этом сообщает региональное управление ФНС.

В федеральный бюджет наша область перечислила более 3,8 млрд рублей. Из них около 2,9 миллиарда составили сборы по НДС. Этот налог на территории Орловской области по-прежнему является основным источником пополнения федерального бюджета.

Что касается консолидированного бюджета региона, то в него поступило около 20,4 млрд рублей. В налоговой службе отмечают, что данный показатель на 11,3 процента превысил уровень 2017 года.

«За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили около 9,8 млрд рублей, было сформировано 47,9 процента доходов консолидированного бюджета субъекта», — добавили в УФНС.

Рост поступлений был зафиксирован по налогу на прибыль (21,1 процента), по НДФЛ (8,1), по налогу на имущество организаций (1,9). Поступления по налогу на имущество физических лиц показали наибольшую динамику и возросли в 1,6 раза.

ИА «Орелград»