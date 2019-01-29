Орловский садовод пожаловался на регулярные моральные страдания

В Орле суд рассмотрел дело о защите прав потребителя.

Как сообщили в суде Заводского района, иск подал житель города Орла. Он приобрел у ИП теплицу и основание под нее из бруса. Она была установлена на садовом участке. Стоимость покупки и работ составила 47,2 тысячи рублей.

«В апреле 2018 года истец обнаружил трещины глубиной около 40 мм с внутренней и внешней стороны по всему периметру деревянного бруса, на котором была установлена теплица, — пояснили в суде. – Он обратился к ответчику с претензией, в которой высказал просьбу о замене некачественного бруса и переустановке каркаса теплицы или о возврате денежных средств по договору и расторжении договора купли-продажи. Ответчик отказался в добровольном порядке удовлетворить заявленные требования».

В иске садовод указал, что пользование оборудованием теплицы должно было облегчить работу на садовом участке, а вместо этого «значительно усложнило ее, причиняло регулярные моральные страдания». В результате он понес убытки в виде упущенной выгоды, которая выразилась в недополучении желаемого урожая.

Суд установил, что были нарушены требования Закона «О защите прав потребителей». Экспертиза показала, что дефекты в конструкции появились в результате деформации составных брусьев. Кроме того, была нарушена технология установки теплицы.

В пользу истца была взыскана неустойка, штраф и компенсация морального вреда. На самого же истца возложена обязанность возвратить ответчику спорную теплицу. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»