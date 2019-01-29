Судьбу гранита с орловских улиц будут определять комиссионно

29.1.2019 | 12:41 ЖКХ, Новости, Общество

Вице-спикер горсовета Негин предложил решение гранитного вопроса

В эти минуты на комитете городского совета по муниципальному имуществу проходит обсуждение вопроса, связанного с сохранностью гранита, снятого со сквера Комсомольцев и бульвара Победы.

Депутат Евгений Косогов обнаружил в отчете КСП, что стоимость снятого гранита оценена бухгалтерией УКХ в 1 рубль. Депутаты опасаются, что на территории «Артстроя», где хранится гранит, есть гранитная дробилка. В случае, если гранит пустят в «работу», то по факту компания компенсирует бюджету 1 рубль и будет права.

Представитель «Спецавтобазы» сообщила, что решение о хранении на территории частной компании было принято в связи с тем, что на муниципальном предприятии нет места для его хранения. Напомним, в ноябре 2018 года журналистов пустили на территорию «Спецавтобазы» и показали гранитные плиты.

Вице-спикер горсовета Владимир Негин предложил собрать комиссию, которая будет принимать решение о снятии гранита и его дальнейшей судьбе.

В поддержку этого варианта высказался бывший депутат городского совета Юрий Малютин. Он заявил, что снятие гранита с памятника является преступлением и нужно следить за подобным имуществом комиссионно.

ИА «Орелград»

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