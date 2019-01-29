В Орле по требованию УФАС снизили цену на топливо

29.1.2019 | 13:54 Новости, Экономика

Сжиженный углеводородный газ подешевел на 7,4 процента.

Как сообщает Орловское управление ФАС России, ООО «Газэнергосеть Брянск» исполнило выданное ему предупреждение. Компания снизила отпускные цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), реализуемый на АГЗС Орловской области.

В ведомстве пояснили, что еще в сентябре 2018 года в отношении компании было возбуждено дело «по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на СУГ».

Антимонопольщикам потребовалось время для проверки обоснованности установления цен. Сначала были запрошены необходимые сведения, затем был проведен их анализ. Эксперты пришли к выводу, что рост розничной цены в период с мая по сентябрь 2018 года (период повышения цены реализации) не превышал темпов роста цены закупки.

То есть в действиях компании не нашли признаков установления монопольно высокой цены. Однако в УФАС обратили внимание на то, что в Брянской области цены на СУГ той же фирмы в тот же период времени были ниже, чем в Орловской. А это противоречило требованиям антимонопольного законодательства.

Поэтому было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки антимонопольного законодательства. Компания его исполнила. Как уточнили в УФАС, цена на СУГ в Орловской области составила на момент рассмотрения дела (22 января 2019 года) 24,9 рубля за литр. По сравнению с 7 сентября 2018 года (момент возбуждения дела) она снизилась на 7,4 процента.

ИА «Орелград»

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