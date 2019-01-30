Чиновники оказались не самыми высокооплачиваемыми в Орле

Орелстат обнародовал данные о номинальной и реальной зарплате в регионе.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2018 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 26834 рубля.

Она увеличилась по сравнению с октябрем 2018 года на 0,2 процента, а по сравнению с ноябрем 2017 года — на 8,5 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2018 года увеличилась по сравнению с ноябрем 2017 года на 4,9 процента.

Наибольшая средняя зарплата зарегистрирована в финансовой и страховой сфере. За отчетный период она составила 41139 рублей в месяц. Чиновники остались на втором месте. Средняя зарплата в сфере государственного управления составила «всего» 35599 рублей. Тройку лидеров замкнули работники сферы информации и связи – 30826 рублей.

Самыми бедными оказались работники почтовой связи и курьерских служб. Они в среднем зарабатывали по 14872 рубля в месяц. Их зарплата ниже среднеобластного уровня примерно на 45 процентов. Недалеко ушли работники сектора гостиничных услуг и общепита. Их среднемесячный доход составил 17873 рубля, или около 66 процентов от средней зарплаты по области.

ИА «Орелград»