Экс-начальник пресс-службы губернатора признался, что ему стыдно за Клычкова

На страницах издания «Орелтаймс» опубликовал заметку в которой однозначно оценил диалог в соцсетях Клычкова

Сегодня днем в социальных сетях появилась информация, в которой не радужным образом представлен облик Андрея Клычкова, который он рисовал весь прошедший год во время выборов. «Орелград» уже опубликовал новость на эту тему. Напомним, что он обвинил орловчанку в лжи и вместо отзывчивости и поддержки, которую только вчера показывал всем пользователям соцсетей, заявил что ответ будет дан в установленный законом срок. Тему заметил журналист издания «Орелтаймс» Сергей Тюрин. До недавнего времени занимал должность руководителя пресс-службы губернатора куда был назначен еще Вадимом Потомским. Более года он проработал на этом посту с Андреем Клычковым, до этого три года с прошлым губернатором и недавно сменил место работы вернувшись к прежней профессии — журналистике.

В своей новости Сергей Тюрин написал: «Ничего себе губернаторское общение! Впрочем, кто-то предположил [из пользователей соцсетей. ред.], что данный стиль больше подходит не Андрею Клычкову, а его советнику Сергею Лежневу, хотя фото и аккаунт — губернатора. Другие комментаторы провели аналогию с Игорем Гармашем — экс-заместителем экс-губернатора Козлова, «благодаря» которому Александр Петрович не смог удержаться в своём кресле.»

«Так или иначе, очевидно одно. Это хамство. И за губернатора стыдно.» — подвел итог Сергей Тюрин.

Мы же предполагаем, что губернатора в этот день просто «недолайкали» в Фейсбуке.

ИА «Орелград»