Орловцам с высшим образованием станет сложнее найти работу

Специалисты прогнозируют падение спроса на их услуги.

На базе управления труда и занятости Орловской области прошел круглый стол на тему «Прогнозирование потребности в кадрах под текущие и перспективные потребности региональной экономики». В его рамках выступили многие эксперты. Кого-то они огорчили, а кого-то – порадовали.

Было отмечено, что прогноз потребности Орловской области в кадрах на среднесрочный период «разрабатывается согласно плану мероприятий по повышению качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения на основании данных многих госорганов и в рамках реализации инвестиционных проектов в 2018-2019 годах».

«Так, по прогнозу, потребность в квалифицированных специалистах с высшим образованием в ближайшее время сократится существенно, с профессиональным – незначительно», — отметили в управлении труда.

На текущий момент наиболее востребованы следующие специалисты с высшим образованием: врачи разных специализаций, учителя, главные специалисты ЖКХ, агрономы, ветеринарные врачи и инженеры.

Наиболее востребованные специалисты с профессиональным образованием: медсестры, фельдшеры, воспитатели, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, водители автобусов, механизаторы, трактористы, машинисты крана, наладчики, токари, слесари, кассиры торгового зала, официанты, повара и продавцы продовольственных товаров.

ИА «Орелград»