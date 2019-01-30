Орловчанку заставили заплатить 50 тысяч за бутылку водки

Женщина попалась на незаконной реализации спиртного.

Штраф в размере 50 тысяч рублей в доход государства должна выплатить жительница Орла. Такой вердикт в отношении нее вынес суд Северного района. Приговор уже вступил в законную силу.

Женщину признали виновной в нарушении установленных законом правил розничной продажи алкогольной продукции. Она попалась на реализации спиртного. В ходе «проверочной закупки» женщина, будучи физическим лицом, продала оперативнику бутылку водки емкостью 0,5 литра с этикеткой «Северная крепость».

Цена сделки составила 120 рублей. Низкую цену спиртного позже объяснил эксперт. Анализ показал, что водка является «паленой». При вынесении приговора суд учел то, что в 2017 году подсудимая уже привлекалась к ответственности за незаконную продажу спиртного.

Тогда она продала оперативнику полуторалитровую бутылку самогона. Ее наказали в рамках КоАП РФ штрафом в размере 1500 рублей. Время показало, что женщина на путь исправления не встала.

ИА «Орелград»