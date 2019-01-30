У гостиницы «Орел» столкнулись две иномарки

30.1.2019 | 10:03 Новости, Происшествия

В аварии пострадали оба водителя автомобилей.

Авария на перекрестке улиц Московская и Степана Разина произошла сегодня, 30 января, утром.

31-летний водитель красного автомобиля «Peugeot» ехал по улице Московской и на регулируемом перекрестке с улицей Степана Разина не уступил дорогу 55-летнему водителю черной «Kia Sportage». Фотографии аварии представлены Telegram-каналом Орел112.

Известно, что обо водителя получили травмы. По факту ДТП сотрудники регионального УГИБДД проводят проверку.

ИА «Орелград»

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