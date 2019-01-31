Двое мужчин погибли при пожарах в Орловской области

31.1.2019 | 10:15 Новости, Происшествия

Один скончался в Свердловском районе, другой – в Орловском

Двое мужчин стали жертвами пожаров в Орловской области 30 января, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Смертельные пожары случились в Свердловском и Орловском районах. В 10 часов поступил сигнал о пожаре в жилом доме в деревне Богородицкое. Возгорание оказалось небольшим, но смертельным – внутри спасатели обнаружили тело 59-летнего мужчины.

«В результате пожара в комнате прогорел пол на площади 0,5 квадратного метра. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», — сказали в МЧС.

Второй летальный случай произошел в поселке Александровский, сигнал о происшествии поступил в 21:17. Огонь полностью уничтожил дом и навес. Внутри спасатели нашли останки 53-летнего мужчины. Причина пока неизвестна.

ИА «Орелград»

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