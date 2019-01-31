Двое пострадали в ДТП с припаркованной «Газелью»

В грузовик влетела «четверка»

Под Орлом ВАЗ-2104 врезался в припаркованный автомобиль «Газель Некст», пострадали две пассажирки «четверки», сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 30 января в 17:55 на трассе «Москва-Харьков» — Лунево — Карпово». Инспекторы установили, что «четверка» ехала в сторону Орла. На 4-м километре водитель врезался в припаркованную «Газель».

Травмы получили две пассажирки ВАЗа — 50-летняя и 36-летняя женщины. Им назначено амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»