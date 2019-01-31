Клычкову дадут Совет из 15 избранных

Общественный совет будет действовать при администрации губернатора.

Соответствующее положение утвердил первый замгубернатора Вадим Соколов. Согласно ему общественный совет будет действовать при администрации губернатора и правительства Орловской области. Он станет постоянно действующим консультативно-совещательным органом.

Судя по документу, совет необходим для «осуществления общественного контроля за деятельностью администрации губернатора». Его члены будут исполнять свои обязанности на общественных началах. Впрочем, и решения совета будут всего лишь рекомендательными.

В состав нового органа включат 15 человек. Одной из их задач станет «содействие повышению степени открытости деятельности администрации губернатора». Заседания будут проводиться не реже одного раза в полугодие.

ИА «Орелград»