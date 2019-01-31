Мусорный полигон под Орлом признали незаконным

Прокуратуры вскрыла нарушения в сфере обращения с бытовыми отходами.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, проверка была проведена в Болховском районе по обращению местной жительницы. Участие в ней приняли и специалисты регионального управления Росприроднадзора.

Женщина пожаловалась на так называемую площадку временного накопления отходов. Она расположена в Сурьянинском сельском поселении. Площадка забита всевозможным мусором, причем отходы уже вышли за границы «временного» участка.

Было установлено, что ответственность за это несет МУП «Благоустройство г. Болхова». По мнению прокуратуры, это предприятие нарушает требования Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», так как мусор на временной площадке складирует уже более 11 месяцев.

За нарушения экологического законодательства главного инженера предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей. Кроме того, районный прокурор подал в суд исковое заявление с требованием обязать МУП освободить спорный участок от мусора.

ИА «Орелград»