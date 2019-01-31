Мусорный полигон под Орлом признали незаконным

31.1.2019 | 9:04 ЖКХ, Новости

Прокуратуры вскрыла нарушения в сфере обращения с бытовыми отходами.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, проверка была проведена в Болховском районе по обращению местной жительницы. Участие в ней приняли и специалисты регионального управления Росприроднадзора.

Женщина пожаловалась на так называемую площадку временного накопления отходов. Она расположена в Сурьянинском сельском поселении. Площадка забита всевозможным мусором, причем отходы уже вышли за границы «временного» участка.

Было установлено, что ответственность за это несет МУП «Благоустройство г. Болхова». По мнению прокуратуры, это предприятие нарушает требования Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», так как мусор на временной площадке складирует уже более 11 месяцев.

За нарушения экологического законодательства главного инженера предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей. Кроме того, районный прокурор подал в суд исковое заявление с требованием обязать МУП освободить спорный участок от мусора.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования