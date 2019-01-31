Орловский суд не простил директора «Спецстрой-Монтаж» Парфененко

Приговор Железнодорожного райсуда оставлен без изменения.

Как уже рассказывал «Орелград», ранее руководитель ООО «Спецстрой-Монтаж» Андрей Парфененко был признан виновным по ч.2 статьи 199.2 УК РФ. Было установлено, что он «сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки, в размере, превышающем 9 миллионов рублей». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2 миллиона рублей.

Как сообщили в Орловском облсуде, дело было рассмотрено в апелляции, так как Парфененко виновным себя не признал. «При этом он не отрицал наличие налоговой задолженности общества и обязался погасить ее после поступления денежных средств от ООО «Спецстрой-Инвест» в размере около 30 миллионов рублей», — уточнили в облсуде.

Однако судебная коллегия по уголовным делам оставила жалобу без удовлетворения, а приговор – без изменения. Она пришла к выводу, что «сложная финансовая ситуация на предприятии из-за трудностей с кредитованием не оправдывает Парфененко и не опровергает приведенных доказательств его виновности».

ИА «Орелград»