Текстовая трансляция заседания горсовета Орла

31 января «Орелград» в тестовом режиме запустит текстовую трансляцию заседания Орловского городского Совета народных депутатов.

Сообщения о ходе заседания будут появляться здесь. В случае неполадок попробуйте обновить страницу.

Сегодня горсовет должен рассмотреть вопросы о переименовании нескольких школ и одной улицы. Однако не это самое интересное. С завтрашнего дня должен подорожать проезд в транспорте (до 20 рублей за наличные и до 17 рублей за «безнал» при условии установки терминала), однако депутаты могут отменить свое решение — маршрутчики саботируют установку терминалов.

ИА «Орелград»