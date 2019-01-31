Текстовая трансляция заседания горсовета Орла

31.1.2019 | 9:48 Важное, Новости, Политика

31 января «Орелград» в тестовом режиме запустит текстовую трансляцию заседания Орловского городского Совета народных депутатов. 

Сообщения о ходе заседания будут появляться здесь. В случае неполадок попробуйте обновить страницу.

Сегодня горсовет должен рассмотреть вопросы о переименовании нескольких школ и одной улицы. Однако не это самое интересное. С завтрашнего дня должен подорожать проезд в транспорте (до 20 рублей за наличные и до 17 рублей за «безнал» при условии установки терминала), однако депутаты могут отменить свое решение — маршрутчики саботируют установку терминалов.

ИА «Орелград»

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