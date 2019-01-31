В Ливнах прыжки с парашютом отнесли к ЖКХ

Коммунальщикам доверили право работать с авиаторами.

Администрация города Ливны утвердила регламент предоставления муниципальной услуги. Речь идет о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов и подъемов привязных аэростатов над городом. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Согласно ему предоставление муниципальной услуги администрация города делегировала своему структурному подразделению, а именно управлению жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты этого ведомства будут не только выдавать справки, но и предоставлять консультации, а также определять места посадки и взлета.

«Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня принятия заявления о выдаче разрешения, — говорится в документе. — Для получения разрешения заявитель направляет заявление в управление ЖКХ».

Юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям придется предоставить коммунальщикам пакет документов. В частности, от них потребуют договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом РФ, проект порядка выполнения авиационных работ, сертификаты на авиационное оборудование и другое.

ИА «Орелград»