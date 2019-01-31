В Орле рассмотрели иск Навального к РФ

Экс-заключенный требовал компенсацию от Нарышкинской колонии.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, дело по иску Олега Навального к Российской Федерации было рассмотрено в апелляционном порядке. Истец требовал возмещения морального вреда. РФ в суде представило управление ФСИН России по Орловской области и ФКУ «Исправительная колония № 5».

Напомним, что именно в Нарышкинской колонии общего режима отбывал срок брат известного оппозиционера. Навальный указал в иске, что «неисполнение ИК № 5 обязанности по его содержанию в дневное время в помещениях, раздельных от спальных помещений, причиняло ему нравственные страдания».

Ранее иск рассмотрел Урицкий районный суд, который частично требования удовлетворил и взыскал с РФ в пользу экс-заключенного 50 тысяч рублей.

«Представители исправительной колонии № 5 и ФСИН России обжаловали решение суда первой инстанции в апелляции, — рассказали в облсуде. — Судебная коллегия по гражданским делам отменила решение районного суда и в удовлетворении исковых требований Олега Навального отказала».

В суде пояснили, что само по себе содержание лица под стражей или отбывание им наказания в местах лишения свободы, осуществляемые на законных основаниях, не порождают у него право на компенсацию морального вреда.

«При этом Навальным не было представлено каких-либо доказательств своих требований, исходя из которых можно сделать вывод о причинении ему морального вреда незаконными действиями (бездействием) ответчика, наличия причинной связи между действиями и моральным вредом, а также вины ответчика», — добавили в суде.

ИА «Орелград»