Мост «Дружба» могут закрыть на 10 дней

1.2.2019 | 12:11 Новости, Общество

Представитель подрядчика не явился да заседание комиссии по безопасности дорожного движения

Власти Орла рассматривают вариант с полным закрытием движения по мосту «Дружба» на 10 дней, потому что подрядчик «Региональные газораспределительные сети» («РГС») не может привести проезжую часть в порядок — ему мешают автомобили. Об этом сообщает InfoOrel.ru по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

При этом представитель «РГС» не явился на заседание. Рассмотрение вопроса отложили до внеочередного заседания комиссии, на которое снова пригласят подрядчика. Когда оно состоится, не сообщается.

Ранее ГИБДД закрыла движение по мосту «Дружба» для общественного транспорта.

ИА «Орелград»

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