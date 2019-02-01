Один погиб, пятеро пострадали в ДТП под Орлом

1.2.2019 | 20:36 Важное, Новости, Происшествия

Среди пострадавших — двое детей

Один человек погиб, пятеро получили травмы в автокатастрофе в Орловской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент случился 1 февраля в 16:45 на 44-м км трассы Орел-Тамбов. Столкнулись «Нива» и «Фольксваген транспортер». Предварительно установлено, что внедорожник выехал на встречную полосу.

В результате ДТП погиб 24-летний пассажир «Нивы». Водитель внедорожника попал в больницу. Госпитализированы также водитель, пассажирка и один из детей, находившихся в «Фольксвагене». Другому ребенку из минивэна госпитализация не потребовалась.

 

ИА «Орелград»

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