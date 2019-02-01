Орловчанка чуть не убила гостя из-за обуви

1.2.2019 | 15:19 Новости, Происшествия

Дело о жестокой расправе рассмотрели в Ливнах.

Ливенский районный суд обратил к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местной жительницы. Ее признали виновной по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Преступление было совершено днем 9 июня 2018 года. Как установил суд, к женщине пришел гость. Некоторое время они совместно распивали спиртное. Затем вспыхнула ссора. Хозяйка решила выгнать мужчину из своей квартиры и вытолкала его в коридор.

Там он попытался найти свою обувь. Однако женщина продолжала выталкивать его из квартиры, не давая ему обуться. Разозленный мужчина дважды ударил ее ладонью по лицу. После этого женщина сбегала на кухню, вернулась с ножом и ударила гостя в шею.

Мужчина не умер, но получил опасное ранение. Подсудимую наказали лишением свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Впрочем, реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста.

ИА «Орелград»

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