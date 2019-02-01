Орловские чиновники решили продать памятник

1.2.2019 | 13:43 Новости, Общество

Торги пройдут уже в четвертый раз.

Извещение о проведении аукциона опубликовало управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Он пройдет 6 марта 2019 года в 11 часов.
На торги будет выставлен всего один лот: нежилое помещение общей площадью 51,1 квадратного метра, а именно цокольный этаж в доме №29 по улице Васильевской.

Это здание является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) региональной категории охраны «Дом жилой», XIX век». Такой статус ему был придан постановлением Орловского облсовета народных депутатов от 27 февраля 2001 года.

Как подчеркнули организаторы, помещение продается с обязательным условием соблюдения требований охранного обязательства собственника или «иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр».

Начальная цена продажи установлена в размере 585,762 тысячи рублей. Добавим, что это будет уже четвертая попытка продать помещение. Предыдущие конкурсы, запланированные на 22 августа, 3 октября и 14 ноября 2018 года, были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

ИА «Орелград»

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