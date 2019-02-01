Прокуратура потребовала расселить все аварийные дома в Орле

1.2.2019 | 11:00 ЖКХ, Новости, Общество

Администрация города получила соответствующее предупреждение.

Информация об этом прозвучала на расширенном заседании коллегии, которое прошло в прокуратуре Орловской области. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, с основным докладом выступил прокурор региона Иван Полуэктов.

Ранее он поручил «проверить законность формирования программы капитального ремонта, дать оценку невовлечения в оборот в полном объеме собранных денежных средств».
По его словам, в Орловской области насчитывается 180 домов, признанных аварийными после 2012 года и не вошедших в региональную адресную программу. Из них 162 дома расположены в областной столице.

«Глава администрации города Орла предостережен о недопустимости возникновения на территории города чрезвычайных ситуаций в связи с непринятием мер по расселению аварийного жилищного фонда, — отметил в своем выступлении Иван Полуэктов. — Дома внесены в информационную систему «Реформа ЖКХ».

Далее прокурор потребовал обеспечить надзор за реализацией принятых на федеральном уровне решений относительно механизма расселения указанных домов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования