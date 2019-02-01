Прокуратура потребовала расселить все аварийные дома в Орле

Администрация города получила соответствующее предупреждение.

Информация об этом прозвучала на расширенном заседании коллегии, которое прошло в прокуратуре Орловской области. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, с основным докладом выступил прокурор региона Иван Полуэктов.

Ранее он поручил «проверить законность формирования программы капитального ремонта, дать оценку невовлечения в оборот в полном объеме собранных денежных средств».

По его словам, в Орловской области насчитывается 180 домов, признанных аварийными после 2012 года и не вошедших в региональную адресную программу. Из них 162 дома расположены в областной столице.

«Глава администрации города Орла предостережен о недопустимости возникновения на территории города чрезвычайных ситуаций в связи с непринятием мер по расселению аварийного жилищного фонда, — отметил в своем выступлении Иван Полуэктов. — Дома внесены в информационную систему «Реформа ЖКХ».

Далее прокурор потребовал обеспечить надзор за реализацией принятых на федеральном уровне решений относительно механизма расселения указанных домов.

ИА «Орелград»