На водителя «Нивы» завели уголовное дело из-за смертельного ДТП с минивэном

Он — подозреваемый виновник аварии.

Полиция возбудила на 33-летнего водителя «Нивы» уголовное дело из-за смертельного ДТП на трассе Орел-Тамбов, которое случилось 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Напомним, «Нива» столкнулась с автомобилем «Фольксваген транспортер». Предварительно установлено, что внедорожник выехал на встречную полосу.

В результате ДТП погиб 24-летний пассажир «Нивы». Водитель внедорожника попал в больницу. Госпитализированы также водитель, пассажирка и один из детей, находившихся в «Фольксвагене». Другому ребенку из минивэна госпитализация не потребовалась.

ИА «Орелград»