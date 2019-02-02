На водителя «Нивы» завели уголовное дело из-за смертельного ДТП с минивэном

2.2.2019 | 13:35 Новости, Происшествия

Он — подозреваемый виновник аварии.

Полиция возбудила на 33-летнего водителя «Нивы» уголовное дело из-за смертельного ДТП на трассе Орел-Тамбов, которое случилось 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Напомним, «Нива» столкнулась с автомобилем «Фольксваген транспортер». Предварительно установлено, что внедорожник выехал на встречную полосу.

В результате ДТП погиб 24-летний пассажир «Нивы». Водитель внедорожника попал в больницу. Госпитализированы также водитель, пассажирка и один из детей, находившихся в «Фольксвагене». Другому ребенку из минивэна госпитализация не потребовалась.

ИА «Орелград»

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