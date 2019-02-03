Орловчанка жестоко отомстила приятелю

Житель Дмитровска получил реальный срок за угон.

Как сообщили в Дмитровском районном суде, уголовное дело было рассмотрено 30 января 2019 года. Местного жителя признали виновным в неправомерном завладении чужим автомобилем без цели хищения, то есть в угоне. Преступление было совершено 2 марта 2018 года на территории Дмитровска.

Потерпевшей по делу проходила местная жительница. Автомобиль принадлежит ее мужу, однако пользуется им она. В суде версии разошлись. Так, подсудимый вину не признал. Он заявил, что сел за руль с согласия автоледи, якобы она сама передала ему ключи.

Женщина категорически это отрицала. Защита настаивала на том, что автоледи просто решила оговорить подсудимого из личных неприязненных отношений. Как бы то ни было, в полицию было подано заявление, а уголовное дело дошло до суда.

В результате был вынесен обвинительный приговор. Угонщику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»