Мценский экс-полицейский, убивший жену, не смог отсудить спецпенсию

В Орле рассмотрено гражданское дело по иску бывшего полковника полиции.

Как сообщили в суде Советского района Орла, речь идет о теперь уже бывшем полковнике полиции Владимире Свиридове. Напомним, что в 2017 году он был задержан за убийство своей сожительницы. Позднее суд признал его виновным и наказал 11 годами лишения свободы.

Свиридов проходил службу в органах внутренних дел с 1999 по 2017 годы. В мае 2017-го он был уволен со службы в должности начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Мценский» УМВД России по Орловской области — в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Как установил суд, на момент увольнения Свиридов имел специальное звание «полковник полиции», а его выслуга лет в льготном исчислении составляла более 25 лет. При вынесении приговора Свиридову было назначено дополнительное наказание в виде лишения специального звания «полковник полиции».

Уголовное дело было рассмотрено в апелляции. Определением Орловского областного суда от 6 марта 2018 года приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу. После этого Свиридову перестали платить пенсию, назначенную на момент увольнения из органов внутренних дел по выслуге лет.

Экс-полковник подал иск о возобновлении выплат. По его мнению, «действующим законодательством не предусмотрено прекращение пенсионных выплат лицам, которым такие выплаты уже были правомерно назначены до лишения специального звания».

Однако суд счел исковые требования не подлежащими удовлетворению. Он исходил из того, что пенсионное обеспечение назначается при одновременном наличии двух обязательных условий – необходимой выслуги лет и наличии специального воинского звания.

«Поскольку Свиридов был лишен специального звания, он утратил право на пенсионное обеспечение как лицо, проходившее службу в органах внутренних дел, — пояснили в суде Советского района. — Это не лишает его права на пенсионного обеспечение по общим нормам действующего законодательства о страховых пенсиях».

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»