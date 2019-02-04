Орловчанка поколотила соперницу шваброй

Жительница Новосильского района угодила под суд за нанесение побоев.

Как сообщили в Новосильском районном суде, местная жительница привлечена к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ. Причем ей повезло – за подобное деяние она могла угодить и под статью 115 Уголовного кодекса РФ.

Было установлено, что женщина в ходе ссоры с гражданкой на почве личных неприязненных отношений нанесла ей несколько ударов по телу и ногам деревянной шваброй.

Сообщается, что она причинила потерпевшей «телесные повреждения, которые в совокупности не влекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и поэтому не расценивались как причинившие вред здоровью».

По данному факту было проведено административное расследование, по результатам которого и был составлен протокол. Женщина вину признала, но пояснила, что потерпевшая оскорбила ее. Поэтому и вспыхнула ссора.

Факт нанесения побоев был подтвержден. Суд назначил виновной административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»