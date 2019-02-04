СК завел дело о падении наледи с крыши прокуратуры на женщину

4.2.2019 | 14:26 Важное, Новости, Происшествия

Речь идет о статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело после падения наледи на женщину с крыши Мценской межрайонной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

В СК подтвердили, что инцидент произошел 4 февраля. Женщину госпитализировали. Дело взял на личный контроль глава орловского управления Анатолий Щуров.

«В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц на предмет своевременности очистки снежного покрова с крыши здания», — заявили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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