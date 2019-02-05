Дело о ДТП с четырьмя погибшими отдали в суд

Следствие шло два с половиной года, а виновными стали два водителя

Следственный комитет передал в суд уголовное дело о ДТП на трассе «Орел-Тамбов», в котором погибли четыре человека. Оно случилось еще 30 октября 2016 года.

Напомним, на 117-м километре трассы столкнулись четыре автомобиля — ВАЗ-2107, «Шевроле Ланос, «Пежо 408» и фура МАЗ. Водитель и пассажир «семерки» и два пассажира «Пежо» погибли на месте происшествия. От легковушек осталась груда металла. Один из погибших – сотрудник Следственного комитета.

После почти двух с половиной лет расследования СК назвал двух обвиняемых – водителя «Пежо» и водителя «Лады», которая напрямую не участвовала в аварии. Следователи установили, что они оба нарушали скоростной режим и ряд других правил дорожного движения. В итоге «Пежо» вылетел на встречку и столкнулся с тремя машинами.

«Сложность в расследовании данного уголовного дела была обусловлена значительным количеством проведенных автотехнических экспертиз и большим объемом следственных действий», — констатировали в СКР.

ИА «Орелград»