Мэр Орла наорал на чиновника, ответственного за мусор

Попытка прояснить ситуацию с вывозом ТБО перешла на повышенные тона

На планерке в мэрии 5 февраля представителя регоператора спросили, почему на улицах нет контейнеров и мусорных площадок, а жителям уже надо платить, хотя они не знают, куда выкинуть мусор. Представитель «Зеленой рощи» ответила, что контейнерными площадками занимается администрация Орла – у нее есть земельные участки, и она ими может распоряжаться.

Мэр Орла резко раскритиковал заместителя главы администрации Николая Ванифатова за этот просчет.

«Вопрос задается тебе о чем? – сказал Василий Новиков, обращаясь к Ванифатову. – Куда нужно нести мусор! Население не знает – вышел, возле двора поставил, в подъезде. Коллеги, вы о чем говорите? У нас проблема в городе, а мы рассказываем, как у нас все хорошо! Наведите порядок, разберитесь. Объявление напишите, расклейте. Средства массовой информации есть – они вам отказывают, что ли?»

Представитель регионального оператора «Зеленая роща» добавила, что телефонная линия не выдержала наплыва звонков и просто отказалась работать. Сейчас ведутся работы по расширению ее мощности.

Дополнительно организованы три электронных адреса, которые напечатаны на квитанциях. На них принимаются вопросы, и с них дают разъяснения. Сюда же можно посылать уточненные данные по количеству прописанных в квартирах и домах.

Отдельно вопрос встал с вывозом строительного мусора. Представитель МУП ЖРЭП «Заказчик» доложила, что строительный мусор в мешках не вывозится с территории всего города.

Регоператор пояснил, что строительный мусор не подходит по классу опасности и должен утилизироваться на мценском полигоне. Орловский полигон не принимает, его так как у него нет лицензии на переработку такого типа отходов.

Вопрос с вывозом строительного мусора так и повис в воздухе. Мэр Василий Новиков поручил срочно собрать перевозчиков и решить этот вопрос незамедлительно.

ИА «Орелград»