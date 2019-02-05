Орловские чиновники борются с гриппом инструкциями

Сейчас 23 школы закрыты на карантин и еще 80 классов – в других школах. Превышен 50%-ный порог закрытия

На совещании в администрации Орла 5 февраля обсудили ситуацию с закрытием школ на карантин. Заболеваемость учеников растет, а вместе с ней – и количество учебных заведений, работа которых приостанавливается.

Учителям рекомендовано проводить так называемые «утренние фильтры» и не допускать к занятиям учеников с симптомами ОРВИ. Кроме того, им предписано дезинфицировать помещения. Культурно-массовые мероприятия также отменяются.

«Но пока снижения заболеваемости не наблюдается», — констатировала начальник соцблока мэрии Екатерина Данилевская.

Только за вчерашний день, 4 февраля, еще две школы ушли на карантин. Глава администрации Орла Александр Муромский потребовал следить за ситуацией и принимать соответствующие меры.

ИА «Орелград»