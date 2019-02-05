Сбербанк готовит массовую замену карт в Орле для бесконтактных платежей

Начальник соцблока мэрии Екатерина Данилевская попросила упростить получение платежных устройств с NFC

На планерке в мэрии был поднят вопрос оборудования подвижного состава маршруток терминалами оплаты. Глава администрации Александр Муромский и мэр Василий Новиков возмутились тем, что оборудование, которое устанавливает РИЦ, подходит не всем картам, а только с возможностью прикладывания. То есть оплатить по старинке, вставив карту и введя пин-код, не получится.

Екатерина Данилевская попросила представителя Сбербанка поработать с зарплатными клиентами из муниципальных предприятий, у которых на руках большое количество карт, но их не будет принимать новое оборудование. Отсюда возникло предложение наладить замену карт с выездом к клиенту.

Тем временем представитель Сбербанка сообщил, что замены карт идут плановым порядком, и банк в индивидуальном порядке заменяет их клиентам бесплатно.

ИА «Орелград»