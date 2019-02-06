Глава МЧС наградил орловского пожарного за спасение троих человек

Сергей Толпекин вывел людей из горящей квартиры на улице Новикова

Глава МЧС России Евгений Зиничев наградил сотрудника ГУ МЧС по Орловской области Сергея Толпекина за спасение троих человек, сообщили в пресс-службе регионального главка.

Торжественная церемония состоялась на итоговом заседании коллегии МЧС в Москве. Толпекин, который служит командиром отделения пожарно-спасательной части №1 (по Советскому району), удостоился государственной награды – медали «За отвагу на пожаре». Указ о вручении подписал президент РФ Владимир Путин.

Пожар, о котором идет речь, произошел 18 марта 2018 года в квартире на улице Новикова. Спасатель зашел внутрь в составе звена газодымозащитников и вывел из пожара двоих людей. Они рассказали, что внутри осталась хозяйка квартиры.

Толпекин отправился внутрь в одиночку. При высокой температуре и почти нулевой видимости он обнаружил женщину, которая лежала рядом с очагом пожара. Спасатель надел на нее кислородную маску, вынес из жилья и передал медикам. А затем продолжил тушение пожара.

«Благодаря его смелым и решительным действиям от гибели была спасена хозяйка квартиры и предотвращено распространение пожара на соседние помещения. Рискуя собственной жизнью, он выполнил свой служебный долг», — рассказали в пресс-службе.

Сергей Толпекин служит в МЧС с июля 2003 года. Коллеги отмечают, что на пожарах он действует решительно, а в критических ситуациях «сохраняет хладнокровие».

ИА «Орелград»