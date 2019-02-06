Глава МЧС наградил орловского пожарного за спасение троих человек

6.2.2019 | 17:44 Новости, Общество

Сергей Толпекин вывел людей из горящей квартиры на улице Новикова

Глава МЧС Евгений Зиничев (слева) и Сергей Толпекин

Глава МЧС России Евгений Зиничев наградил сотрудника ГУ МЧС по Орловской области Сергея Толпекина за спасение троих человек, сообщили в пресс-службе регионального главка.

Торжественная церемония состоялась на итоговом заседании коллегии МЧС в Москве. Толпекин, который служит командиром отделения пожарно-спасательной части №1 (по Советскому району), удостоился государственной награды – медали «За отвагу на пожаре». Указ о вручении подписал президент РФ Владимир Путин.

Пожар, о котором идет речь, произошел 18 марта 2018 года в квартире на улице Новикова. Спасатель зашел внутрь в составе звена газодымозащитников и вывел из пожара двоих людей. Они рассказали, что внутри осталась хозяйка квартиры.

Толпекин отправился внутрь в одиночку. При высокой температуре и почти нулевой видимости он обнаружил женщину, которая лежала рядом с очагом пожара. Спасатель надел на нее кислородную маску, вынес из жилья и передал медикам. А затем продолжил тушение пожара.

«Благодаря его смелым и решительным действиям от гибели была спасена хозяйка квартиры и предотвращено распространение пожара на соседние помещения. Рискуя собственной жизнью, он выполнил свой служебный долг», — рассказали в пресс-службе.

Сергей Толпекин служит в МЧС с июля 2003 года. Коллеги отмечают, что на пожарах он действует решительно, а в критических ситуациях «сохраняет хладнокровие».

ИА «Орелград»

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