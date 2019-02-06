«Орелстрой» анонсировал проект постройки «Литературного городка»

Это будет квартал с малоэтажными домами

У ПАО «Орелстрой» есть планы построить несколько малоэтажных домов в Орле, проект получил название «Литературный городок». Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Андрей Урванов на заседании Российского союза строителей 6 февраля.

Урванов напомнил, что «Орелстрой» за 75 лет своей работы построил большую часть Орла. Сейчас компания занимается комплексной застройкой микрорайонов. Одно из предложений, которое сейчас есть у «Орелстроя»,- построить в городе микрорайон пятиэтажных домов.

«Мы предложили городу застроить один из районов и создать такой малоэтажный город в городе. Малоэтажная застройка – это перспектива нашего будущего, потому что наши граждане хотят жить более экологично, более качественно. Малоэтажная застройка позволяет плотнее общаться с соседями, почувствовать себя ближе к природе и сделать удобным само проживание», — сказал Урванов.

По его словам, в «Орелстрое» уже представляют, как будут выглядеть дома и район в целом. В нем будут более комфортные дворы, появятся велодорожки.

В эти минуты в администрации Орловской области проходит заседание Российского союза строителей под руководством главы организации Владимира Яковлева – бывшего губернатора Санкт-Петербурга и заместителя премьер-министра РФ. В сессии принимают участие спикер областного совета Леонид Музалевский, зампред правительства Орловской области Николай Злобин, глава администрации Орла Александр Муромский.

На заседании прозвучали доклады о капитальном ремонте домов, малоэтажном строительстве, повышении эффективности коммунальных систем.

ИА «Орелград»