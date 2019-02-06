«Орелстрой» рассказал о преимуществах комплексной застройки районов

Таким образом можно создавать почти автономные жилые комплексы, сказал главный исполнительный директор компании Андрей Урванов

Комплексная застройка микрорайонов обладает рядом неоспоримых преимуществ, сказал главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой» Андрей Урванов на заседании Российского союза строителей 6 февраля.

Во время рассказа об опыте «Орелстроя» Урванов подчеркнул, что компания несколько десятилетий практикует комплексную застройку, и выделил ряд ее плюсов. В частности, возводя целые микрорайоны, можно сделать жилье доступнее для покупателей. В свою очередь, государство получает возможность переселять жителей из аварийного фонда, развивать транспорт и инженерные коммуникации.

При комплексной застройке сразу появляются школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и торговые центры, добавил Урванов.

«К очевидным преимуществам относятся и такие важные аспекты, как благоустройство и озеленение, обустройство детских и спортивных площадок в соответствии с современными требованиями», — отметил он.

Урванов напомнил, что «Орелстрой» нашел решение, которое поможет жителям забыть о страхе переезда. Квартиры сдаются с готовым ремонтом, в том числе и класса «Комфорт». Подписав документы, орловцы могут переехать в новое жилье и не задумываться об обустройстве квартиры.

Сегодня в администрации Орловской области состоялось заседание Российского союза строителей под руководством главы организации Владимира Яковлева – бывшего губернатора Санкт-Петербурга и заместителя премьер-министра РФ. В сессии приняли участие спикер областного совета Леонид Музалевский, зампред правительства Орловской области Николай Злобин, глава администрации Орла Александр Муромский.

На заседании прозвучали доклады о капитальном ремонте домов, малоэтажном строительстве, повышении эффективности коммунальных систем.

ИА «Орелград»