Орловские чиновники объявили войну высоким ценам

И посвятили этому совещание

В Орле на заседании межведомственного торгового совета обсудили борьбу с ростом цен на продукты, сообщили в пресс-службе правительства области.

Как следует из пресс-релиза, департамент промышленности и торговли ежемесячно изучает цены на продукты первой необходимости и проверяет, нет ли дефицита. Если чиновники замечают повышение цен более чем на 30%, они подают жалобу антимонопольщикам.

Чтобы не допустить дальнейшего роста цен на куриные яйца, которые и так подскочили в цене, чиновники развивают ярмарки, говорится в сообщении.

ИА «Орелград»