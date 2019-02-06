Орловские чиновники объявили войну высоким ценам

6.2.2019 | 10:25 Новости, Экономика

И посвятили этому совещание

В Орле на заседании межведомственного торгового совета обсудили борьбу с ростом цен на продукты, сообщили в пресс-службе правительства области.

Как следует из пресс-релиза, департамент промышленности и торговли ежемесячно изучает цены на продукты первой необходимости и проверяет, нет ли дефицита. Если чиновники замечают повышение цен более чем на 30%, они подают жалобу антимонопольщикам.

Чтобы не допустить дальнейшего роста цен на куриные яйца, которые и так подскочили в цене, чиновники развивают ярмарки, говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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