Орловские эсеры провели пикет в лесу

Мэрия в очередной раз не согласовала публичное мероприятие в центре города

Орловское отделение «Справедливой России» 6 февраля провело пикет против мусорной реформы в сквере возле завода «Химмаш», сообщили в партии.

Мероприятие состоялось в полдень. Несмотря на отдаленность от центра города, к нему присоединились некоторые жители города.

Ранее в «Справедливой России» говорили, что хотели провести пикет возле Дома быта на площади Мира, однако им отказали по распространенной причине – мол, место уже занято. Член партии провел там одиночный пикет и заметил только трех людей, которые раздавали анонсы предстоящих мероприятий. Другой гражданской активности на площади Мира в это же время не было.

Завтра «Справедливая Россия» в 12 часов начнет пикет против увеличения платы за проезд в общественном транспорте. Он пройдет там же – на «Химмаше».

Кроме того, партийцы уже подали уведомление на пикет против «мусорной реформы» на 21 февраля. В мэрии они столкнулись с неизвестными людьми, которые в то же время захотели провести на «Химмаше» пикет в поддержку русского языка.

Как уже рассказывал «Орелград», по подсчетам активистов, в 2017-2018 годах мэрия отказала в проведении около 400 митингов, пикетов и шествий. В подавляющем большинстве случаев это происходило из-за того, что место уже якобы кем-то занято. Однако при проверках вскрывалось, что опередившие активистов люди не проводили свои мероприятия.

ИА «Орелград»