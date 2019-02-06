Орловских чиновников обязали защитить школу от террористов

В Хомутово суд признал школу беззащитной.

Как сообщает Новодеревеньковский районный суд, рассмотрено дело по иску прокурора о выполнении обязанности по оборудованию здания образовательного учреждения ограждением.

Прокурор действовал в интересах обучающихся «Детско-юношеской спортивной школы» и неопределенного круга лиц. Ответчиком выступила администрация района. К участию в деле также было привлечено руководство учреждения.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства об антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Было установлено, что в ДЮСШ «часть металлического забора имеет повреждения в виде отсутствия внутреннего строения ограды, а со стороны сада ограждение отсутствует».

Прокурор потребовал обязать чиновников выделить денежные средства на ремонт и оснащение школы забором по всему периметру. Суд требования удовлетворил. Он указал, что именно на органы местного самоуправления возложено финансирование муниципальных учреждений.

Кроме того, «выполнение обязанности по оборудованию здания забором направлено на обеспечение безопасности воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса, их защиту от любых посягательств со стороны третьих лиц».

ИА «Орелград»