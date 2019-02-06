От орловчанки потребовали вернуть кредит в 18-кратном размере

Суд рассмотрел дело по иску банка к жительнице Глазуновского района.

Дело прошло две инстанции. Как сообщили в Глазуновском районном суде, иск подало «Агентство по страхованию вкладов». Оно является конкурсным управляющим лопнувшего «Пробизнесбанка», в интересах которого и действовало.

Ответчиком стала местная жительница. Еще в марте 2011 года она взяла кредит в указанном банке размеров 50 тысяч рублей. Погасить его она должна была в течение трех лет. Однако, как следует из иска, принятые на себя обязательства по кредитному договору не исполнила.

К концу 2017 года сумма основного долга женщины составила 43,873 тысячи рубля. Однако выставленная претензия оказалась гораздо больше. Агентство потребовало взыскать с должника… 796,429 тысячи рублей, то есть примерно в 18 раз больше суммы основного долга.

По мнению истца, она должна была заплатить 142,749 рубля процентов по кредиту, а оставшиеся 609,806 тысячи рублей – это штрафные санкции.

Однако суд оставил требования без удовлетворения, так как истцом пропущен 3-летний срок на обращение с данным иском. Решение было обжаловано в областном суде, который оставил жалобу истца без удовлетворения. Областная коллегия сочла, что районный суд пришел к правильному выводу.

ИА «Орелград»